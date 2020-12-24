Son dakika haberi... Aytaç Kara, Galatasaray'da

Devre arasına hızlı bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, sarı-kırmızılı kulüp Aytaç Kara ile anlaştı ve kulübü Kasımpaşa ile görüşmelere başladı.

Galatasaray yeni yılın akabinde ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında orta saha takviyesi yapmakta geciken sadece Etebo hamlesi yapan, o transferden de beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'nın başarılı ismi Aytaç Kara ile söz kesti

MAKUL BİR ÜCRETLE...

Ocak ayında transfer döneminin açılmasıyla Galatasaray bütçe oluşturup oluşturmaz Aytaç Kara'yı açıklaması bekleniyor. Kasımpaşa Kulübü'nden daha önce Ryan Donk, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk gibi isimleri kadrosuna katan ve yüksek bonservis ücretleri ödeyen sarı-kırmızılılar Aytaç transferini makul bir ücretle bitirmeyi hedefliyor.

ETEBO YOLCU...

Galatasaray'ın orta sahadaki bir başka hamlesi eski yıldızlardan Michael Seri. Fulham Kulübü'nde forma şansı bulamayan sadece iki kupa maçında süre alan tecrübeli orta saha, ocak ayında kiralanmaya çalışılacak. Etebo'yla da devre arasında yolların ayrılması önde gelen seçeneklerden biri.

27 YAŞINDA, ES-ES'TE PARLADI

1993 doğumlu olan Aytaç Kara, Altay'ın alt yapısında yetişip A Takım'a çıktıktan sonra, Eskişehir'e transfer oldu. Es-Es'teki futboluyla dikkat çeken orta saha oyuncusu, Trabzonspor'un yolunu tutarken, sonrasında Yeni Malatya ve Bursaspor formaları giydi. Aytaç'ın son durağı ise Kasımpaşa olmuştu. Geçen sen 35 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 8 gol, 3 asistlik performans sergilerken, bu sezon da ligde 11 mücadelede 2 gol atıp, 2 asist yaptı.