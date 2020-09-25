Süper Lig'e Fatih Karagümrük damgası: Zirveye yerleştiler

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası belli oldu Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.

Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.

1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi 1+2 yıllık imzalar atıldı! 4 saat sağlık kontrolü ve özel sakatlık maddesi Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu golcüye yıllık 1,5 milyon euro garanti ücret verecek. Kara Kartal, daha önce birçok kez sakatlık sorunu yaşayan yıldız futbolcuyu tam 4 saat sağlık kontrolünden geçirdi ve kontratına özel sakatlık maddesi koydu.

Messi: 'Bu yönetim altında artık hiçbir şeye şaşırmıyorum' Messi: 'Bu yönetim altında artık hiçbir şeye şaşırmıyorum' Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi, Atletico Madrid'e transfer olan eski takım arkadaşı Luis Suarez'e hitaben sosyal medya hesabındaki yazısında kulüp yönetimini eleştirdi.

Emre Güral, Ankaragücü'nde Emre Güral, Ankaragücü'nde MKE Ankaragücü, Emre Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.