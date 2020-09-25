Atılay Canel: 'İstediğimiz puanı aldık'

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İstediğimiz puanı aldık. İlk yarı maç ortadaydı. İkinci yarı erken bulduğumuz golle rahatladık. Disiplinden kopmadık ve maçı kazandık. İnşallah ligi iyi bir şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.
"BIGLIA ÇOK KATKI SAĞLAYACAK"
Medipol Başakşehir karşısında iyi bir performans sergilediklerini aktaran Atılay Canel, "Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum. Futbolcuları kutluyorum. Görevlerini harfiyen yerine getirdiler." diye konuştu.
Arjantinli futbolcuları Lucas Biglia ile ilgili de görüşlerini paylaşan Canel, "Biglia kendini dünyaca kanıtlamış bir futbolcu. Bu sene bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Ligue 1'in 5'inci hafta maçında Lille, evinde Nantes'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma A Milli oyuncu Burak Yılmaz, takımının ikinci golüne imza attı.
Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligin ilk üç haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyan "10 numarayı kim giyecek" sorusunun cevabı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün flaş transferi Mbwana Samatta Kanarya'da 10 numaranın yeni sahibi oldu. Fenerbahçe, Max Kruse'nin olay ayrılığından beri 10 numaralı forma boşta duruyordu.
Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.
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