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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 19:08
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Kayıp aranıyor! Medipol Başakşehir yine yenildi

Kayıp aranıyor! Medipol Başakşehir yine yenildi

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Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında henüz galibiyetle tanışamayan ve gol dahi atamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'e Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 mağlup oldu. Başakşehir'de irfan Can Kahveci, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Başakşehir, kötü gidişatını bu hafta da sürdürdü ve ligin dibine demir attı.

Süper Lig'in 3. haftasında perde Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçıyla açıldı. Karagümrük rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir 3'de 0 yaptı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Enzo Roco ve 90. dakikada Eric Sabo'dan geldi. Öte yandan Boz-Baykuşlar'da İrfan Can Kahveci, 69. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KARAGÜMRÜK, MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından Karagümrük 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, Başakşehir ise 3 haftanın sonunda gol atamadığı gibi henüz puanla da tanışamadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecek, Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Başakşehir ve Karagümrük, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmişti. Daha önce oynanan toplam 10 maçta Başakşehir'in 7'ye 2'lik üstünlüğü vardı.

BAŞAKŞEHİR 2011-12'DEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Hes Kablo Kayserispor maçından bu yana Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Başakşehir, bu mağlubiyetle 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 4 yenilgi almış oldu.

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