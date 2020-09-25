Kayıp aranıyor! Medipol Başakşehir yine yenildi

Süper Lig'in 3. haftasında perde Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçıyla açıldı. Karagümrük rakibini 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir 3'de 0 yaptı.
Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Beşiktaş'tan transfer edilen Enzo Roco ve 90. dakikada Eric Sabo'dan geldi. Öte yandan Boz-Baykuşlar'da İrfan Can Kahveci, 69. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
KARAGÜMRÜK, MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Bu sonucun ardından Karagümrük 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7 yaparken, Başakşehir ise 3 haftanın sonunda gol atamadığı gibi henüz puanla da tanışamadı.
Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi konuk edecek, Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Başakşehir ve Karagümrük, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geldi. İki ekip daha önce TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmişti. Daha önce oynanan toplam 10 maçta Başakşehir'in 7'ye 2'lik üstünlüğü vardı.
BAŞAKŞEHİR 2011-12'DEN SONRA BİR İLKİ YAŞADI
Geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Hes Kablo Kayserispor maçından bu yana Süper Lig'de oynadığı üç karşılaşmayı da kaybeden Başakşehir, bu mağlubiyetle 2011-12 sezonundan bu yana ilk kez üst üste 4 yenilgi almış oldu.
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