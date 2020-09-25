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aksam.com.tr
  • 25 Eylül 2020 Cuma 22:19
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Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu

Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu

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IHA

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Başakşehir, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertlilerin bu süreçte golü de bulunmuyor.

Süper Lig’in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da baz alındığında bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. 

Başakşehir, 2019-2020 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ise henüz üç puan sevinci yaşayamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep’te Hatayspor’a 2-0’lık skorla kaybeden Başakşehir, sonraki maçta da evinde Galatasaray’a yine aynı skorla mağlup oldu.

Kayıp aranıyor! Medipol Başakşehir yine yenildi

GOL DE YOK!

Ayrıca Okan Buruk’un takımı, üç haftasını geride bıraktığı 2020-2021 sezonunda gol atma başarısı da gösteremedi.

Medipol Başakşehir, salgın nedeniyle UEFA organizasyonlarına verilen aranın ardından oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Copenhag’a dış sahada 3-0 kaybetmişti.

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