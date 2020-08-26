  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:51
  • |
  • Son Güncelleme:

Süper Lig'de takvim belli oldu

Süper Lig'de takvim belli oldu

Paylaş

AA

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon planlamaları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla, 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1. Lig, 11 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi yapılacak.

Hafta hafta bay geçen takımlar

TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayıp, 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta müsabakaları hafta içine alındı.

3. hafta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay

TFF 3. Lig ise 19 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 1 Mayıs 2021'de sona erecek ligde, 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

Abdurrahim Albayrak: 'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Enner Valencia İstanbul'da
Enner Valencia İstanbul'da

Enner Valencia İstanbul'da

'Derbinin seyircili oynanması renk katar'
'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi
Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

''Çok basit goller yedik''

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.

F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!
F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!

F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması
Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.

3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay
3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay

3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı

Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.

Süper Lig'de takvim belli oldu
Süper Lig'de takvim belli oldu

Süper Lig'de takvim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.