Süper Lig'de takvim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de sezonun ilk maçı, 11 Eylül Cuma günü oynanacak. İlk yarısı 24 Ocak 2021'de sona erecek ligin ikinci yarısı 29 Ocak 2021'de oynanacak müsabakalar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021'de sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla, 40 haftada tamamlanacak Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.
TFF 1. Lig, 11 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlarken, sezon 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi yapılacak.
TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayıp, 8 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta müsabakaları hafta içine alındı.
TFF 3. Lig ise 19 Eylül'de başlayacak. Normal sezon 1 Mayıs 2021'de sona erecek ligde, 17 takımlı gruplarda 6, 10, 23 ve 27. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.