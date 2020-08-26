Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Baki, "Vedat Muriqi ile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. 2-3 gün evvel açıklama yapmıştık. O açıklama aynen geçerliliğini korumakta. An itibarıyla bir şey yok. Vedat kaldığı sürece forvet transferi yapmayı düşünmeyiz. Eğer olur ki Fenerbahçe’nin çok hoşuna giden şartlar masaya konursa ve Vedat'ı verirsek anca o zaman bir forvet transferi düşünürüz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig fikstürünü de değerlendiren Selahattin Baki, şöyle konuştu:
Öncelikle hayırlı olsun. 2-3 ay önceden bugünleri görmek, hayal etmek bile zordu. Şükürler olsun ki ufaktan da olsa bir normalleşme süreci yavaş yavaş hayatımıza etki etmeye başladı. Bu sene biraz daha adrenalini bol, heyecanı bol bir lig bekliyorum, 21 takım. Pandemi döneminde iyi çalıştık Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunu da bence transferlerimizle gösteriyoruz. Şu anda kağıt üzerinde her şey iyi gidiyor. İyi de bir kura çektiğimize inanıyorum. Dost kulüp Rizespor deplasmanıyla başlıyoruz. Hayırlısıyla sakatlıktan, kazadan beladan uzak güzel bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.