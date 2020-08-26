Enner Valencia İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.

F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı! F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı! Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.

3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay 3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.