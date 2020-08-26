  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Enner Valencia İstanbul'da

Enner Valencia İstanbul'da

Paylaş

Fenerbahçe transfere doymuyor... Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya vardığı Enner Valencia, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı

Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'la anlaşmaya vardı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Enner Valencia İstanbul'da
Enner Valencia İstanbul'da

Enner Valencia İstanbul'da

'Derbinin seyircili oynanması renk katar'
'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi
Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

''Çok basit goller yedik''

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması

Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.

F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!
F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!

F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı!

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması
Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması

Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fiksür açıklaması

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.

3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay
3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay

3. haftada oynanacak olan derbide ilginç detay

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı

Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.

Süper Lig'de takvim belli oldu
Süper Lig'de takvim belli oldu

Süper Lig'de takvim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.