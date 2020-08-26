Hafta hafta bay geçen takımlar

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacak olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçecek. Hafta hafta bay geçecek olan takımlar şu şekilde:
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: DG Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: M.Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.