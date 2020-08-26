Abdurrahim Albayrak: 'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

AA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 3. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe derbisinin seyircili oynanmasını beklediklerini söyledi.

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz İstanbul dışına çıkmıyoruz. Üçüncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı, karşılıklı seyircili oynanmasının yeni futbol sezonuna çok renk katacağını, çok güzel olacağını, seyir zevkinin daha çok olacağını ümit ediyorum. Bu çağrıma da federasyonun kayıtsız kalacağını zannediyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü çekildi

"2020-2021 yılının ülkemiz, futbol ailesi, sizler ve hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözlerini kullanan Abdurrahim Albayrak şöyle konuştu:

Geçen sene yaşadığımız bu talihsiz sakatlıklar, talihsiz hastalıkların, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran korona virüs hastalığının ülkemizden bir an önce gitmesini ve hastanede yatan binlerce hastaya acil şifalar diliyorum. Yüce Allahım onlara şifalar versin. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum. 28 gün hastanede tedavi oldum. 2020-2021 yılında, bu sene yaşadıklarımızın hiçbirini ne Galatasaray'a ne başka bir futbolcuya ne bir başka takıma yaşatmasın. Yeni sezonun barış, dostluk, kardeşlik ve huzur içerisinde ülkemize yakışır biçimde başlayıp bitmesini yüce Allahım hepimize nasip etsin.

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