Abdurrahim Albayrak: 'Derbinin seyircili oynanması renk katar'

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Kura çekiminde 3 top vardı. Ortadakini aldım. 7 numara da benim uğurlu numaramdır. Onu çekmek bana nasip oldu. İlk 5 hafta İstanbul'da oynuyoruz İstanbul dışına çıkmıyoruz. Üçüncü haftada Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda derbi maçımız var. O maça kadar seyircisiz oynanacağını federasyonumuz açıklamıştı. Ama ben bu güzel derbinin taraftarlı, karşılıklı seyircili oynanmasının yeni futbol sezonuna çok renk katacağını, çok güzel olacağını, seyir zevkinin daha çok olacağını ümit ediyorum. Bu çağrıma da federasyonun kayıtsız kalacağını zannediyorum. İnşallah federasyonumuz uygun görürse 3. haftadan itibaren taraftarlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"2020-2021 yılının ülkemiz, futbol ailesi, sizler ve hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözlerini kullanan Abdurrahim Albayrak şöyle konuştu:
Geçen sene yaşadığımız bu talihsiz sakatlıklar, talihsiz hastalıkların, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran korona virüs hastalığının ülkemizden bir an önce gitmesini ve hastanede yatan binlerce hastaya acil şifalar diliyorum. Yüce Allahım onlara şifalar versin. Sağlık çalışanlarına da teşekkür ediyorum. 28 gün hastanede tedavi oldum. 2020-2021 yılında, bu sene yaşadıklarımızın hiçbirini ne Galatasaray'a ne başka bir futbolcuya ne bir başka takıma yaşatmasın. Yeni sezonun barış, dostluk, kardeşlik ve huzur içerisinde ülkemize yakışır biçimde başlayıp bitmesini yüce Allahım hepimize nasip etsin.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstür çekiminin ardından, ilk haftada karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan fikstürü değerlendirdi.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu. 4. haftadan tibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacağı açıklanan Süper Lig'de, 3. hafta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.