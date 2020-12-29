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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 21:15
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Süper Lig'de 15. hafta sona erdi: Lider Galatasaray

Süper Lig'de 15. hafta sona erdi: Lider Galatasaray

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AA

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 2020 yılını lider kapatmış oldu.

Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.

Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

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SONUÇLAR

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2

İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0

Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6

Bu seferki gol yağmuru! Antalyaspor 0-6 Hatayspor

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan
1. GALATASARAY149232510 29
2. BEŞİKTAŞ149142919 28
3. AYTEMİZ ALANYASPOR158342412 27
4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ147612716 27
5. FENERBAHÇE148242720 26
6. ATAKAŞ HATAYSPOR147342016 24
7. FATİH KARAGÜMRÜK 145632317 21
8. YENİ MALATYASPOR145541817 20
9. TRABZONSPOR155551619 20
10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR145451814 19
11. GÖZTEPE154742118 19
12. ÇAYKUR RİZESPOR145452022 19
13. KASIMPAŞA155461823 19
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR144551316 17
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR154561524 17
16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR144462124 16
17. GENÇLERBİRLİĞİ144371423 15
18. MKE ANKARAGÜCÜ143381622 12
19. YUKATEL DENİZLİSPOR143381424 12
20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR153391528 12
21. HES KABLO KAYSERİSPOR14248919 10

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16. HAFTA

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."

ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
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