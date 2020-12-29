Süper Lig'de 15. hafta sona erdi: Lider Galatasaray

Ligin 15. haftası, yoğun yağış nedeniyle dün ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlandı. Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.
Haftanın önemli maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray, puanını 29'a çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu.
Sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş ise 28 puana ulaşarak ligde ikinci sıraya yükseldi.
SONUÇLAR
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Göztepe-Fatih Karagümrük: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3
Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: 1-2
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2
Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: 3-2
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: 3-0
Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-6
PUAN DURUMU
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1. GALATASARAY
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|29
|2. BEŞİKTAŞ
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|28
|3. AYTEMİZ ALANYASPOR
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|27
|4. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|27
|5. FENERBAHÇE
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|26
|6. ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|16
|24
|7. FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|21
|8. YENİ MALATYASPOR
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|20
|9. TRABZONSPOR
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|20
|10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|19
|11. GÖZTEPE
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|19
|12. ÇAYKUR RİZESPOR
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|19
|13. KASIMPAŞA
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|19
|14. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|17
|15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|24
|17
|16. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|16
|17. GENÇLERBİRLİĞİ
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|15
|18. MKE ANKARAGÜCÜ
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|12
|19. YUKATEL DENİZLİSPOR
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|12
|20. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|12
|21. HES KABLO KAYSERİSPOR
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|10
16. HAFTA
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
Atakaş Hatayspor'un deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi.
Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Aaron Boupendza, karşılaşmanın ardından konuştu.
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
Fenerbahçe, tartışmalı bir şekilde sözleşmesini fesheden Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.
• "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."
ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.