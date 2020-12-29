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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 18:39
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Son dakika haberi: Okan Buruk'a tarihi ceza!

Son dakika haberi: Okan Buruk'a tarihi ceza!

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AA

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, üst üste yaşadığı sarsıcı gelişmelerle kelimenin tam anlamıyla dağıldı... Lig'e oldukça kötü bir başlangıç yapan ve 14 maçta topladığı 16 puanla ligin dibinden kurtulamayan Başakşehir, bir darbeyi de PFDK'den yedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sebebiyle Teknik Direktör Okan Buruk'a 5 maç ceza verdi. Kurul ayrıca İrfan Can Kahveci'ye de 1 maç ceza verdi. Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa maçında Martin Skrtel, aşil tendonu koparak sezonu kapatmıştı. Şampiyonlar Ligi'ne topladığı 3 puanla veda eden Boz-Baykuşlar, ligde de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'a, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

PFDK'nin Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor futbolcusu İbrahim Akdağ'a da Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta hakeme yönelik hareketi nedeniyle 3 maç men ile 13 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim daha fazla dayanamadı! Yollar ayrılıyor...

GALATASARAY VE MUSTAFA CENGİZ'E PARA CEZASI

Kurul, Galatasaray Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e de aynı sebeple 50 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'a 10 bin 500 lira para cezası verildiği ifade edildi.

MENEMENSPOR HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

PFDK'nin, TFF 1. Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçın isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenen sayıdan fazla olmasından dolayı Menemenspor'un (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verdiği aktarıldı.

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"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."

ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.

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