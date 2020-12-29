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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 19:30
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Bu seferki gol yağmuru! Antalyaspor 0-6 Hatayspor

Bu seferki gol yağmuru! Antalyaspor 0-6 Hatayspor

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Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında dün akşam oynanması planlanan fakat Antalya'da yaşanan yoğun yağış nedeniyle bu akşama ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanında 6-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 5-0 biterken, deplasman ekibinde Boupendza, attığı 4 golle yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Ersun Yanal, hocalık kariyerinin en ağır yenilgisini tattı.

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Hatayspor, Antalyaspor'u 6-0 yendi. Bol gollü mücadele, çok ilginç olaylara sahne oldu:

- Hatayspor'da Boupendza 22 dakikada hat-trick yaptı. Boupendza, 45+2'de attığı golle ilk yarıda dört gol attı.

- Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal 27. dakikada 3 oyuncu değişikliğine gitti. Ev sahibi ekipte Hakan, Ersan ve Mert'in yerine Gökdeniz, Eren ve Bünyamin oyuna dahil oldu.

- Skor 4-0'ken Hatayspor'un bir golü 44. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Antalyaspor 0-6 Hatayspor

8’ Boupendza

17’ Boupendza

23' Boupendza

36’ Akintola

45' Boupendza

89' Mirkan Aydın

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