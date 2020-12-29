Bu seferki gol yağmuru! Antalyaspor 0-6 Hatayspor

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Hatayspor, Antalyaspor'u 6-0 yendi. Bol gollü mücadele, çok ilginç olaylara sahne oldu:
- Hatayspor'da Boupendza 22 dakikada hat-trick yaptı. Boupendza, 45+2'de attığı golle ilk yarıda dört gol attı.
- Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal 27. dakikada 3 oyuncu değişikliğine gitti. Ev sahibi ekipte Hakan, Ersan ve Mert'in yerine Gökdeniz, Eren ve Bünyamin oyuna dahil oldu.
- Skor 4-0'ken Hatayspor'un bir golü 44. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Antalyaspor 0-6 Hatayspor
8’ Boupendza
17’ Boupendza
23' Boupendza
36’ Akintola
45' Boupendza
89' Mirkan Aydın
Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
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• "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."
ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
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DETAY
• Sevilla, Gnagnon'u 2,5 yıl önce 13,5 milyon euro karşılığında Rennes'ten kadrosuna katmıştı.
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