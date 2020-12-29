Bu seferki gol yağmuru! Antalyaspor 0-6 Hatayspor

Ve F.Bahçe az önce açıkladı: Anlaşma sağladık

Fenerbahçe, tartışmalı bir şekilde sözleşmesini fesheden Max Kruse ile tazminat konusunda anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

• "Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."



ARKA PLAN

• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.