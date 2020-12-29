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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 22:13
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Aaron Boupendza: İlk sezonumda bunu yapmak mutlu etti

Aaron Boupendza: İlk sezonumda bunu yapmak mutlu etti

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Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Aaron Boupendza, karşılaşmanın ardından konuştu.

Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 mağlup ederken 4 gol atarak yıldızlaşan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, karşılaşmayı değerlendirdi.

Antalya'ya özel hazırlandıklarını söyleyen Gabonlu oyuncu, "Maça çok iyi hazırlandık takım halinde. Teknik direktörlerimizin de direktifleri ile çok iyi hazırlık yaparak buraya geldik ve iyi oynadık" dedi.

Gösterdiği performansı değerlendiren Boupendza, "Takım halinde bir hazırlık yaptık ve inandık. İlk 15 dakika konsantrasyonumu iyi korudum, şansım da yaver gitti ve golleri attım" ifadelerini kullandı.

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"İLK SEZONUMDA..."

İlk yarıda 4 gol birden atarak tarihe geçtiği hatırlatılan 24 yaşındaki oyuncu, "Benim Süper Lig'deki ilk sezonum. İlk sezonumda böyle tarihi bir şey yapmış olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Podolski ile maç sonunda yaptığı sohbeti de anlatan Boupendza, "Podolski büyük oyuncu, küçükken onun maçlarını izliyordum, onu görmek beni heyecanlandırdı, merhaba dedim" diyerek sözlerini noktaladı.

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Atakaş Hatayspor'un deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi.

'İlk sezonumda bunu yapmak mutlu etti'
'İlk sezonumda bunu yapmak mutlu etti'

'İlk sezonumda bunu yapmak mutlu etti'

Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol birden atan Aaron Boupendza, karşılaşmanın ardından konuştu.

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"Kulübümüzle eski oyuncumuz Max Kruse arasında bir süredir gündemde olan ve üzerine gerçek dışı çeşitli spekülasyonlar üretilen hukuki süreç, yapılan görüşmeler sonucunda bugün itibariyle sulhen sonuçlandırılmıştır."

ARKA PLAN
• Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, koronavirüs salgını sürecinde maaşını alamamış ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
• Sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifleri kabul etmeyen Alman futbolcu, kulübe ihtarname çekerek 3 aylık alacaklarının ödenmesini talep etmiş ve konuyu FIFA'ya taşımıştı.
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