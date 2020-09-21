Stefano Okaka'da son viraj

AKŞAM

Sarı-Lacivertliler, İtalyan golcünün transferinde son viraja girdi. Fenerbahçe, Stefano Okaka için Udinese'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklife 1 milyon euro da bonus ekledi. Çizme ekibi ile pazarlıklar devam ediyor. Fark 1 milyon euroya düştü. Transferin hafta içinde sonuçlanması bekleniyor.

Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferi sonrasında golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Udinese’nin forveti Stefano Okaka’da karar kıldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, transferde sona yaklaştı. “alfredopedulla.com” Fenerbahçe’nin İtalyan golcü ile anlaştığını ve Udinese ile pazarlıklara devam ettiğini yazdı. Haberde; "Türkler ile Udinese arasında 1 milyon euroluk fark kaldı. Fenerbahçe 5 milyon euroluk teklifinin yanına 1 milyon euro da bonus ekledi. Udinese 7 milyon euro istiyor. Ancak transfer pazartesi netleşecek" ifadelerine yer verildi.



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FENERBAHÇE 12.TAKIMI OLACAK

Sarı-Lacivertliler’in Okaka ile yıllığı 3 milyon eurodan 3 seneliğine anlaşma sağladığı da İtalyan basınında yer aldı. 31 yaşındaki golcü, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray’ın da gündemine gelmiş ancak Sarı-Kırmızılılar, transferi sonlandıramamıştı. Kariyeri boyunca, İtalya, İngiltere ve Belçika’da çeşitli takımlarda forma giyen Okaka, Fenerbahçe’ye gelirse Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki golcünün 12.kulübü olacak. Geçen sezon Udinese formasıyla 33 maçta 8 kez ağları havalandıran Okaka, 2 de asist yaptı. Okaka transferinin bu hafta sonuçlanması bekleniyor.

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