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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 08:00
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Noel Whelan: 'Samatta yanlış transfer satılmalı'

Noel Whelan: 'Samatta yanlış transfer satılmalı'

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AKŞAM

Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Mbwana Samatta hakkında Aston Villa'nın eski yıldız futbolcusu Noel Whelan'den ilginç bir açıklama geldi.

Aston Villa’nın eski yıldızlarından Noel Whelan, Mbwana Samatta’nın Fenerbahçe’ye satışını destekledi. İngiliz basınına konuşan Whelan bu oyuncunun Aston Villa için yanlış transfer olduğunu belirtti ve “Onu satıp para kazanmalıyız” dedi

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