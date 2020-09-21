Noel Whelan: 'Samatta yanlış transfer satılmalı'

SPOR GÜNDEMİ

Yılın transferi için gözler Fenerbahçe'de Yılın transferi için gözler Fenerbahçe'de Atletico Madrid'in Barcelona'dan ayrılma kararı alan Luis Suarez için harekete geçtiği ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, transferin önündeki engel ise Diego Costa. Atletico, Suarez'i kadrosuna katmadan önce Diego Costa'nın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Bu konuda gözler Fenerbahçe'ye çevrildi.

Aboubakar imzaya geliyor! Beşiktaş bir transfer çalımı daha yedi Aboubakar imzaya geliyor! Beşiktaş bir transfer çalımı daha yedi Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Medipol Başakşehir'e transfer oluyor. Turuncu-Lacivertliler, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması durumunda 28 yaşındaki golcüyle sözleşme imzalayacak. Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'la da temas kurmuş ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Sergen Yalçın'dan müjdeli haber Sergen Yalçın'dan müjdeli haber Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sevindiren haber geldi. Genç teknik adama bugün yapılan testlerin negatif sonuçlandığı açıklandı.

Beşiktaş transferde düğmeye bastı: Kırmızı alarm Beşiktaş transferde düğmeye bastı: Kırmızı alarm Eksik kadroyla gelen Antalyaspor beraberliği ve Nazım Sangare'nin de elden kaçması sonrasında eleştirilerin hedefi olan Beşiktaş Yönetimi, transfere sarıldı! Forvette Kalinic için çalışmalara hız veren Kartal, sağ bek için de Davide Santon ve Kerim Alıcı'nın üzerine yoğunlaştı.

G.Saray-F.Bahçe derbisinin favorisi belli oldu G.Saray-F.Bahçe derbisinin favorisi belli oldu iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranlarını belirledi.