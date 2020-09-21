Max Kruse, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'yle sözleşmesini tek taraflı feshedip, Union Berlin’e imza atan Kruse ilk maçında oyuna sonradan girdi. Kendi sahasında 3-1 kaybeden Union Berlin’in eski Fenerbahçeli yıldızı, “Fenerbahçe’den kimseyi suçlamak istemiyorum. Bir şeyler ters gitmeseydi ayrılmazdım.” dedi.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.