Fenerbahçe'de hedef 2'de 2! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor’u yenen Fenerbahçe, ikinci haftanın kapanış maçında Hatayspor’la karşılaşacak. Sarı-Lacivertiler’de tek hedef sahadan galibiyetle ayrılarak ikide iki yapmak. Mert Hakan Yandaş dışında takımda eksik bulunmuyor.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Kanarya, Süper Lig’in ikinci haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. SarıLacivertliler ardından kampa girdi.
FENERBAHÇE - HATAY
STAT: Ülker
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Ferdi, Frey, Thiam
Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Riberio, Diouf
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.