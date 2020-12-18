Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Konyaspor-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Kasımpaşa
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Bursaspor-Antalyaspor
Sivasspor-Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor-Galatasaray
Alanyaspor-BB Erzurumspor
Tuzlaspor-Başakşehir
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DETAY
• Lens
• Mirin
• Douglas
• Ljajic
• Vida
• Hasic
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