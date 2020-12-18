Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Başına gelmeyen kalmamış! Beşiktaş'ın sır transferi dün akşam ortaya çıktı

Beşiktaş'ın dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek turladığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı. Bu olayın kahramanı bir "sır transferi" olarak kalan bir futbolcudan başkası değildi.