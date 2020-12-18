Son dakika haberi... Yayıncı kuruluşa tarihi protesto! 60 saniyeliğine mücadele yok

AA

Kulüpler Birliği, ödemelerini aksatan yayıncı kuruluşa, bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarda protesto düzenleneceğini duyurdu.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtildi.

Yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşıldığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF’nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir." denildi.

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"Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1.Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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