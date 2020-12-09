Son dakika haberi: UEFA, Pierre Webo'nun kırmızı kartını iptal etti

Şampiyonlar Ligi’nde dün gece oynanan PSG-Başakşehir maçında kırmızı kart gören ve mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalan Pierre Webo’nun kartı iptal edildi.
UEFA konuyla ilgili duyuruyu yaparken, bu akşam kaldığı yerden devam edecek olan maçta Webo yedek kulübesindeki yerini alabilecek.
BİR AÇIKLAMA DA BAŞAKŞEHİR’DEN
“Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır.”
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün hakemlerle ilgili söylediği sözler üzerine bugün bir açıklama yayımladı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Irkçılığa karşı tek yürek olunurken bu olayın, karşılaşmanın orta hakemi Ovidiu Hategan'ın ilk vukuatı olmadığı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
İttifak Holding Konyaspor'un genç stoperi Abdülkerim Bardakçı, dikkat çeken performansı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dikkatini çekti. Terim, yönetimden devre arasında Abdülkerim için teklif yapılmasını istedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.