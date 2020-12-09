Son dakika haberi: UEFA, Pierre Webo'nun kırmızı kartını iptal etti

Büyük sürpriz! Mehmet Ekici'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan ve bireysel çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 forması giymeye hazırlanıyor.