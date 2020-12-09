Helal olsun Demba Ba! Irkçı hakem Coltescu'ya haddini bildirdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçında mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması geceye damga vurdu. Maç bu akşama ertelenirken Demba Ba'nın ırkçı hakeme verdiği tepki ise gündem oldu. Başarılı futbolcunun Coltescu'ya söyledikleri yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı.

PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından Turuncu-Lacivertlilerin başarılı futbolcusu Demba Ba, ırkçı hakeme haddini bildirdi.



“HİÇBİR ZAMAN ‘BU BEYAZ ADAM’ DEMEZSİN”

Coltescu’nun üzerine yürüyen Demba Ba, “Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?” ifadelerini kullandı.

Demba Ba’nın bu sözleri yayıncı kuruluşun kameralarına saniye saniye yansırken sosyal medyada oyuncuya büyük destek verildi.