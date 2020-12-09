PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe'den örnek hareket! Takım arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4. hakem Sebastian Coltescu, Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.
Maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı. Pierre Webo'nun hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu.
Kimpembe, "Ne, Ne! Ciddi misiniz? Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye öyle diyor? İçeri gidiyoruz, işte bu, giriyoruz" ifadelerini kullandı ve takım arkadaşlarını yönlendiren isim oldu.
Kimpembe'nin bu tavrı sosyal medyada da büyük alkış aldı.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında, mücadelenin dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Buruk'un ırkçı hakeme “Seni istemiyoruz, buradan git” dediği kameralara yansıdı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması tüm dünyada gündeme oturdu. Irkçı hakem Coltescu'nun 12 yıl önce intiharın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.
Futbol dünyası, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına, tepki gösterdi.
Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.
Mauricio Lemos'un performansından memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut transfer istedi. Roma'nın yıldızı Juan Jesus, sarı-lacivertliler için hazır olduğunu söyledi.