PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe'den örnek hareket! Takım arkadaşlarını böyle yönlendirdi

Pierre Webo'nun maruz kaldığı ırkçılıkla birlikte hakeme çıkışmasının ardından PSG'nin yıldızı Presnel Kimpembe çılgına döndü.

Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4. hakem Sebastian Coltescu, Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı. Pierre Webo'nun hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu.

Kimpembe, "Ne, Ne! Ciddi misiniz? Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye öyle diyor? İçeri gidiyoruz, işte bu, giriyoruz" ifadelerini kullandı ve takım arkadaşlarını yönlendiren isim oldu.

Kimpembe'nin bu tavrı sosyal medyada da büyük alkış aldı.