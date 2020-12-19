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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 10:44
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Son dakika haberi... Fenerbahçe, Jaun Jesus'u kadrosuna katıyor

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Jaun Jesus'u kadrosuna katıyor

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Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos tandeminden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Perotti'nin eski takım arkadaşı Juan Jesus'u kadrosuna katıyor. Transferde Roma sorun çıkarmıyor, teknik direktör Erol Bulut'un ise onayı bekleniyor.

Savunma bölgesinde yaşanan sıkıntılar canına tak eden Fenerbahçe'de yönetim ve teknik ekip en kısa sürede çözüme ulaşmayı amaçlıyor.

Sabah'ın haberi göre, sarı-Lacivertli kurmaylar yaz transfer döneminde de gündeme gelen Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için temaslarda bulunmuştu. 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti.

Böylesi görülmedi! Fenerbahçe'de büyük yemin...

Erol Bulut, Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi.

Böylesi görülmedi! Fenerbahçe'de büyük yemin...

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