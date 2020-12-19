Böylesi görülmedi! Fenerbahçe'de büyük yemin...

Fenerbahçe'de 3-0'lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası önemli gelişmeler yaşandı.
Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler sahasında arka arkaya üçüncü mağlubiyetini almış oldu.
Milliyet'in haberine göre, yaşanan bu travmanın ardından takım hafta içi toparlanmaya çalıştı. Önce teknik heyet ile sportif direktör Emre Belözoğlu bir değerlendirme yaptı. Ardından bu ikili takımla buluştu. Son olarak Başkan Ali Koç Samandıra'ya çıkarma yaptı. Yaşanan kötü gidişin ardından durumu çözmek için inisiyatif aldı. Önce teknik heyet ve sportif direktörden konuyla ilgili bir rapor alan Başkan Koç ardından takımla bir araya geldi.
Bu sezon kadro oluşturulmak için yapılan ciddi fedakarlıklardan bahseden Ali Koç, taraftarların da büyük beklenti içinde olduğuna vurgu yaptı. Takımdan oyundan ziyade mücadele konusunda daha iyi olunması gerektiği bildirildi.
TEK SORUMLU EROL BULUT DEĞİL
Hafta boyu da takımın lider oyuncuları kendi aralarında toplantılar yaparak bu durumdan nasıl çıkılacağını masaya yatırdı. Yapılan bu toplantılar sonrası yönetim ve yetkililere bu haftadan itibaren çok daha farklı bir Fenerbahçe olacağına dair söz verildi.
Eleştirilerin odak noktasındaki Erol Bulut'un tek sorumlu olmadığı belirtilerek kendilerinin de bu durumda eksikleri olduğu vurgulandı ve sorumluluk paylaşıldı.
Gaziantep maçıyla başlayacak süreçte çok daha farklı bir Fenerbahçe izletmek için söz veren futbolcular bugünkü maçla beraber yeni bir sayfa açmak istiyor.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
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