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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:41
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Fenerbahçe'de 4 yıldız 2020'yi kapattı

Fenerbahçe'de 4 yıldız 2020'yi kapattı

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Fenerbahçe'de Perotti, Samatta, Valencia ve Lemos; Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında yok. 15. haftayı bay geçecek olan Kanarya, 2'si kupa olmak üzere toplam 9 maç oynayacağı 2021'in ilk ayı olan ocak ayına tüm sakatları iyileşmiş bir şekilde girecek.

Fenerbahçe bugün Gaziantep FK deplasmanında hayli kritik isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak. Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.

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TÜM SAKATLAR İYİLEŞECEK

Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak. Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek. Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.

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