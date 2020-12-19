Fenerbahçe'de 4 yıldız 2020'yi kapattı

Fenerbahçe bugün Gaziantep FK deplasmanında hayli kritik isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak. Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.
TÜM SAKATLAR İYİLEŞECEK
Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak. Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek. Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Dilmen, penaltının ağır bir karar olduğunu söylerken Emre Akbaba ve Kılınç'tan daha iyi bir performans beklediğini dile getirip “Emre Akbaba'yı hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, maliyetleri yıllık 7 milyon euro olan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'yı gönderiyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef ara transferde bu oyuncuların bonservisinden 10 milyon euro elde etmek.
Beşiktaş, gençleriyle sözleşme imzalamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ile birlikte; Ersin Destanoğlu, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdoğan Kaya'yla da sözleşme uzatımına gitti. 4 gencin de maaşlarında iyileştirmeye gidilirken, imzalar 2025 yılına kadar atıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Gördüğü kart sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adam, “Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde ‘Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık!” ifadelerini kullandı.
AKŞAM Spor yazarı Aydın Türkmen, Galatasaray'ın dün akşam 2-1 mağlup olduğu Fatih Karagümrük maçını yazdı.