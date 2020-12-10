Son dakika haberi... Fenerbahçe istedi alamadı, Galatasaray bitiriyor

Galatasaray, devre arası transferleri için harıl harıl çalışıyor. Yönetim büyük bir gizlilik ve titizlik içinde çalışmalarını yürütürken Aslan, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin istediği gol makinesi genç yıldız Mostafa Mohamed'i kadrosuna katıyor.

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Galatasaray'da Radamel Falcao'yla yol ayrımına gelinmesinin ardından golcü arayışları için çalışmalar başladı. Aslan'a bu konuda sürpriz bir öneri geldi: Mostafa Mohamed.

HERKES ONUN PEŞİNDE

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki yıldızın süratli ve yırtıcı bir golcü olduğu öğrenilirken bu oyuncunun birçok kulüp tarafından izlendiği belirlendi.

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43 MAÇTA 20 GOL



Futbola Zamalek'te başlayan Mohamed geçtiğimiz sezon 43 resmi karşılaşmada 20 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncu takımının en önemli yıldızlarından biri.

TERİM ONAY VERİRSE TRANSFER BİTİRİLECEK



Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray yönetiminin Mohamed için, Teknik Direktör Fatih Terim'in görüşüne başvuracağı öne sürüldü. Terim'in de onay vermesi durumunda bu transferin bitirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ



Mostafa Mohamed sezon başında Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş oyuncu da Fenerbahçe'den teklif aldığını doğrulamıştı ancak transferi gerçekleşmedi. Mısır'da Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak gösterilen 23 yaşındaki golcü futbolcu Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşmuştu. Mohamed Fenerbahçe için gelen soruya cevabında, "Teklif gelmişti. Kulübün isteği beni Afrika Uluslar Kupası'na kadar kadroda tutmaktı. İsteklerime rağmen kulübün kararına saygı duydum. Şimdi baktığımda taraftarlarımıza en iyi hediyeyi vererek veda etmek istiyorum." demişti.

AYRILMAK İSTİYOR

Mohamed, Eylül ayının sonlarında yaptığı açıklamada "Evet, Fenerbahçe'nin beni istediği doğru. Bu harika takıma transfer olmak istiyorum. 23 yaşındayım ve artık öne çıkıp Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Türkiye'ye transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum. Benim amacım sadece işimi yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

KULÜBÜ REDDETTİ



Kariyerini Mısır Premier Ligi ekibi Zamalek'te sürdüren genç oyuncu, kulübünün kendisi için gelen teklifleri reddettiğini açıklamıştı.