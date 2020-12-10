Transferde büyük engel! İşte Fenerbahçe'nin yol haritası...

Fenerbahçe'de devre arası transferi Nabil Dirar'a bağlı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un transfer için yaptığı, "Gönderebilirsek alacağız" açıklamasının perde arkasında yatan gerçek Nabil Dirar...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YOL HARİTASI:
SABAH'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ilk hedefi kadroda yer almayan Dirar ile anlaşarak yolları ayırmak. Ücreti 1.5 milyon Euro olan Faslı oyuncu daha önce anlaşmaya yanaşmamıştı ancak tekrar bir görüşme yapılacak.
Dirar ile anlaşma sağlanırsa TFF harcama limitinde bir boşluk olacak. Böylelikle Fenerbahçe düşük maliyetli olsa da transfer yapabilecek.
Transferde hedef olarak belirlenen üç nokta var. Kanat forvet, defansif orta saha ve stoper... Fırsat doğarsa sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bir kanat forvet olacak
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