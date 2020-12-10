Transferde büyük engel! İşte Fenerbahçe'nin yol haritası...

Fenerbahçe'de her şey Nabil Dirar'a bağlı... Faslı yıldız, ayrılmayı kabul ederse sarı-lacivertliler, takviye yapacak.

Fenerbahçe'de devre arası transferi Nabil Dirar'a bağlı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un transfer için yaptığı, "Gönderebilirsek alacağız" açıklamasının perde arkasında yatan gerçek Nabil Dirar...

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SABAH'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ilk hedefi kadroda yer almayan Dirar ile anlaşarak yolları ayırmak. Ücreti 1.5 milyon Euro olan Faslı oyuncu daha önce anlaşmaya yanaşmamıştı ancak tekrar bir görüşme yapılacak.

Dirar ile anlaşma sağlanırsa TFF harcama limitinde bir boşluk olacak. Böylelikle Fenerbahçe düşük maliyetli olsa da transfer yapabilecek.

Transferde hedef olarak belirlenen üç nokta var. Kanat forvet, defansif orta saha ve stoper... Fırsat doğarsa sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bir kanat forvet olacak

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