Son dakika haberi... Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan Mame Thiam'ı takasla gönderiyor

Fenerbahçe, sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve istediği verimi alamadığı futbolcusu Mame Thiam'ı takasla gönderiyor. Sarı-lacivertliler, takas karşılığı alacağı futbolcu ise belli oldu: Göztepeli Halil Akbunar...

Fenerbahçe'de devre arası transferinde rotasını çizdi. Sarı-lacivertliler Finansal Fair Play kurallarını düşünerek takas yoluyla transferleri gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, teknik heyet kanatlardan beklenen verim gelmeyince, üzerine de Diego Perotti'nin sakatlık durumu ortaya çıkınca devre arası için yeni bir rapor yazdı.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun transfer için devreye girmesi beklenirken sarı lacivertlilerin gözden çıkardığı isim Thiam oldu. 31 Mayıs 2023'e kadar süren bir sözleşmeye imza atan Thiam bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 2 gol kaydetmişti.

Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu futbolla göz dolduran Thiam, ligde ise beklenen performansı gösteremeyince yedek kaldı.



HEDEF GÖZTEPELİ HALİL AKBUNAR

Ajansspor'un haberine göre, kanatlardan yeterli verim alamayan sarı lacivertliler yerli olarak listesine Göztepe’den Halil Akbunar’ı aldı.



Halil Akbunar'ın Mame Thiam ile takas yoluyla Fenerbahçe'ye gelmesi hedefleniyor.

Esas mevkisi sağ kanat olmasına karşın sol kanatta da görev yapabilen Halil Akbunar’ın Göztepe ile 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 4 gol 4 asist yaptı.

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BALÇOVA'DA FUTBOLA BAŞLADI

Futbol hayatına 2009 yılında Balçova İdman Yurdu alt yapısında başladı. 2010 yılında Antalyaspor alt yapısına geçen Halil Akbunar ertesi sezon Göztepe U21 takımına bedelsiz olarak transfer oldu. 2012 yılında Göztepe A takımına yükselen 27 yaşındaki futbolcu 2015 yılında 1 yıllığına Elazığspor’a bedelsiz olarak kiralandı.

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GÖZTEPE'NİN ESAS ADAMI OLDU

Haziran 2016 yılında Göztepe'ye dönen tecrübeli oyuncu takımın değişilmez oyuncuları arasında yer aldı. Halil Akbunar geçen sezon açılan Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk maçında Beşiktaş'a karşı gol atarak yeni stadda fileleri sarsan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



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Halil Akbunar’ın performansı

Göztepe: 246 maç - 39 gol - 36 asist

Elazığspor: 30 maç - 3 gol - 9 asist

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