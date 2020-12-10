Galatasaray'da devre arası planı: Marcao, Luyindama, Caulker...

Galatasaray hem Marcao-Luyindama ikilisinden birini satarak para kazanacak hem de Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i kadrosuna katacak.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Steven Caulker'de yol haritası belli oldu.

SABAH'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde Luyindama-Marcao ikilisinden birini satarsa ocak ayında Alanyaspor'un kapısını çalacak ve Caulker için cüzi bir bonservis bedeli önerecek. Kulübüyle sözleşmesini uzatmayan İngiliz savunmacı, sezon sonunda serbest kalacağı için devre arasında şartlar zorlanacak.

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Lider Alanyaspor'un ligin en az gol yiyen takımı unvanını almasında büyük paya sahip olan başarılı stoper Steven Caulker, bu sezon 11 maçta 2 gol ve 1 asistle hücuma da önemli katkı sağladı.

Türkçe öğrenen ve Türkçe röportaj vermeye hazırlanan Caulker'in kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor.

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