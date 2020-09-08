Sergen Yalçın: 'Sıradan forvet almayız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün Ümraniye’de yeni sezon öncesinde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. 5-6 transfere ihtiyacı olduğunun altını çizen Yalçın, forvet konusuna da şu sözlerle açıklık getirdi: “Büyük takımın iyi santraforu olur, Beşiktaş da bunu almak zorunda. Sıradan bir golcü alamayız. Aboubakar, Ze Luis, Kalinic ve Cisse hepsi listemizde... 1-2 aday daha var. Hedef bir golcü olmalı. Maç kazandıracak, goller atacak bir forvet lazım” dedi.
PAF LİGİ’NE HAZIRLANMIYORUZ!..
Sergen Yalçın şöyle devam etti: “Sağ bekimiz yok. 2-3 tane oyuncuyla görüşüyoruz. Heyecanlanmamız için bir şeyler katmamız gerekiyor. Bütçe kısıtlamamız var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz. Yönetim gece gündüz çalışıyor. Genç oyuncularla ilgili eleştiri almak bana enteresan geliyor. Biz PAF takımla PAF ligine hazırlanmıyoruz. Kaleci 19 yaşında, sol bek 19 yaşında, Güven 20 yaşında. Daha nasıl genç oyuncu almamız gerekiyor?
BEŞİKTAŞ’LA SÖZLEŞME KONUŞMAM
Benim Beşiktaş ile sözleşme konuşmama gerek yok. Sözleşmemde tazminat yok. Garantiye alacağım bir şey de yok. İmza törenine 25 bin taraftar gelen hocanın kontrat konuşmaya ihtiyacı olmaz. Benim Beşiktaş’ta ana hedefim Süper Lig. Sonra Türkiye Kupası. UEFA’da eleme maçlarına çıkacağız, zaman içerisinde oraya karar veririz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geniş bir kadrom yok. Elneny keşke gitmeseydi. Josef de Souza bildiğim beğendiğim bir oyuncu. Anlaşılırsa transferi olabilir. Ama Quaresma kesinlikle gündemde yok.”
KALECİ GELMEYECEK
Kaleci transferi konusuna da açıklık getiren Sergen Yalçın, “Kaleci konusunda Ersin’e güveniyoruz. Geleceği çok parlak. Utku’nun performansından da memnunum. Kaleci almayı düşünmüyoruz. Şu anda en çok güvendiğimiz bölge kale” dedi.
BALOTELLİ’Yİ İSTEMEDİM
Sergen Yalçın Akşam gazetesi olarak yazdığımız Balotelli haberini doğruladı ve şunları söyledi: “Onay vermediğim tek transfer Balotelli. Benim için soru işaretleri olan bir oyuncuydu. Yüksek maliyetlerle kafamızda soru işareti olan oyuncuyu buraya getirme sorumluluğunu almak istemediğimi yönetime söyledim.”
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