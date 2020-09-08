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aksam.com.tr
  • 08 Eylül 2020 Salı 08:00
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Beşiktaş'a yeni sağ bek: Valentin Rosier

Beşiktaş'a yeni sağ bek: Valentin Rosier

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AKŞAM

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir isim Portekiz'den gündeme geldi: Valentin Rosier

Portekiz'in önde gelen basın organlarından olan Ojogo, Sporting Lizbon’un yedek sağ beki Valentin Rosier’nin Beşiktaş’a gidebileceğini bildirdi. Haberde görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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