Beşiktaş'a yeni sağ bek: Valentin Rosier

Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.

Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.

'VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “VAR kadrosu kuracağız. VAR'ı bu sezon daha verimli ve daha doğru kullanacağız. VAR'da ustalık dönemine girmiş sayılırız” dedi.