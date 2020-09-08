Dorukhan Toköz, Udinese yolcusu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı...
Tuttomercatoweb’in haberine göre; Udinese, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Dorukhan’ın Beşiktaş’taki gelişimini tamamladığı yönünde bilgisi verilen haberde, ‘Sakatlığından kurtuldu ve fizik olarak iyi duruma geldi. Sağlık raporunu dikkatlice incelenecek ve sonrasında harekete geçilecek’ denildi.
Fenerbahçe'nin göndermek için uğraş verdiği Nabil Dirar'da yeni bir gelişme yaşandı. Faslı futbolcunun, 2008-2012 yılları arasında formasını terlettiği Club Brugge'e döneceği iddia edildi.
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Galatasaray, Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı ve dün İstanbul'a geldi. Stoke'a kiralama ücreti verilmeyecek.
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