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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:28
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Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

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DHA

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, haftalar önce anlaşma sağladığı eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağlıyor.

Geri dönmek için 'bonservisini kendi alma' şartını koyan Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getirmeye çalışan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek fesih işlemleri için resmi girişimlere başladı. Gökhan Töre, avukatının da yer aldığı fesh işlemlerinin bitmesinin ardından Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak.

28 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin West Ham kulübünde kiralık olarak forma giydiği 2016-2017 sezonu dışında 2013-2019 yılları arasında Beşiktaş'taydı.

Milli yıldız, 2019'da Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

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