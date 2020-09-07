Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, haftalar önce anlaşma sağladığı eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden renklerine bağlıyor.
Geri dönmek için 'bonservisini kendi alma' şartını koyan Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getirmeye çalışan Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek fesih işlemleri için resmi girişimlere başladı. Gökhan Töre, avukatının da yer aldığı fesh işlemlerinin bitmesinin ardından Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalayacak.
28 yaşındaki futbolcu, İngiltere'nin West Ham kulübünde kiralık olarak forma giydiği 2016-2017 sezonu dışında 2013-2019 yılları arasında Beşiktaş'taydı.
Milli yıldız, 2019'da Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. Transfere de değinen Yalçın, “Onay vermediğim tek transfer Mario Balotelli'ydi” dedi.
Yeni transferler sonrası Fenerbahçe'nin kadrosu iyice şişti. TFF'ye 28 futbolcu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler, 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Zanka, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Michael Frey ve Allahyar'ı kadro dışı bırakmayı planlayan Fenerbahçe, belirlediği 4 transferi de yapması durumunda Murat Sağlam'ı da kadro dışı bırakacak.
Barcelona'dan ayrılamayan Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, kulüpte "zoraki" kalma kararını açıklamasının ardından ilk kez İspanyol ekibin antrenmanına çıktı.
İsviçre'nin FC Wil takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Argtim Ismaili, Süper Lig yolunda. Genç futbolcu Gaziantep FK ve Rizespor'un gündeminde.
Ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand ile 4 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg ile de kısa süre içinde anlaşıp transferi resmen açıklayacak.