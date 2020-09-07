Quaresma, Vitoria Guimaraes'te

Vitoria Kulübünden yapılan açıklamada, Quaresma ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli oyuncu, geçen sezon başında katıldığı Kasımpaşa'da 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı.
PORTEKİZ KULÜBÜ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU
Long Live the KING ��— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020
A Dinastia ��uaresma começa agora ��
@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq
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