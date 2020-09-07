  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 21:33
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı

Paylaş

DHA

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile her konuda anlaştı.

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.


Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.

2-3 GÜN İÇİNDE RESMEN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzonspor’dan Celta Vigo'ya 6 milyon euroluk bonservisle transfer olmuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı

Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması
Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması

Garry Rodrigues'ten ayrılık açıklaması

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir'den Kenan Karaman bombası
Başakşehir'den Kenan Karaman bombası

Başakşehir'den Kenan Karaman bombası

Medipol Başakşehir, Bundesliga 2'ye düşen Fortuna Düsseldorf'dan ayrılmak isteyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor. Son şampiyon, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te
Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna kattı.

Mbappe koronavirüse yakalandı
Mbappe koronavirüse yakalandı

Mbappe koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Dünyaca ünlü sağ bek Başakşehir'de
Dünyaca ünlü sağ bek Başakşehir'de

Dünyaca ünlü sağ bek Başakşehir'de

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Lyon'un 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Rafael ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni orta sahası İstanbul'a geldi

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların anlaşmaya vardığı Stoke City'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo, İstanbul'a geliyor.

La Liga Başkanı Tebas'a koronavirüs soruşturması
La Liga Başkanı Tebas'a koronavirüs soruşturması

La Liga Başkanı Tebas'a koronavirüs soruşturması

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Kovid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.