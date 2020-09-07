Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.
Orta saha oyuncusu ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip, oyuncunun kulübü Celta Vigo'yu da ikna etmeye çalışıyor. Okay Yokuşlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öğrenilirken, İspanyol ekibinin yaklaşık 1,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcıyor.
2-3 GÜN İÇİNDE RESMEN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR
Galatasaray, kiralama bedelini düşürmek ve satın alma opsiyonu eklemek için Celta Vigo'yu ikna etmeye çalışırken, transferin 2-3 gün içinde resmen tamamlanması ve Okay Yokuşlu'nun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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