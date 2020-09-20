Şampiyon Medipol Başakşehir'den kötü başlangıç

Albayrak: ‘Galatasaray'da transfer bitmez‘

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.