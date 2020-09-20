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aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 21:23
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Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

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IHA

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sezona iyi başladı. Falcao, Başakşehir maçında da rakip fileleri havalandırmayı başlardı. Mücadelenin 14. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Falcao, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK müsabakasında da 2 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, gol sayısını 3’e çıkardı. Falcao’unn ligde 1 de asisti bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Radamel Falcao 72. dakikada yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.

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Radamel Falcao, gollerine devam ediyor
Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor

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