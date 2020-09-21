Radamel Falcao: 'Daha çok çalışma zamanı'

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan Radamel Facalo, Medipol Başakşehir maçı sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Galatasaray forması altında Medipol Başakşehir filelerini penaltıdan havalandıran Radamel Falcao, maçın ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Falcao yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olduğum bir akşam. Takım olarak çok iyiydik ve attığım gol için de Tanrıya minnettarım. Şimdi daha çok çalışma ve gelecek maça daha iyi hazırlanma zamanı." sözlerine yer verdi.

Radamel Falcao, gollerine devam ediyor