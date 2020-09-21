Radamel Falcao: 'Daha çok çalışma zamanı'

Galatasaray forması altında Medipol Başakşehir filelerini penaltıdan havalandıran Radamel Falcao, maçın ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Falcao yaptığı paylaşımda, "Çok mutlu olduğum bir akşam. Takım olarak çok iyiydik ve attığım gol için de Tanrıya minnettarım. Şimdi daha çok çalışma ve gelecek maça daha iyi hazırlanma zamanı." sözlerine yer verdi.
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Muy buenas sensaciones nos deja el partido. Gran trabajo de equipo y agradecido por la oportunidad de marcar. ���� God feelings in the game. Great teamwork and grateful for the goal. Now, keep working and get ready for the next game. ���� Çok mutlu olduğum bir akşam. Takım olarak çok iyiydik ve attığım gol için de Tanrıya minnettarım. Şimdi daha çok çalışma ve gelecek maça daha iyi hazırlanma zamanı. Photos : @galatasaray @fotottarena
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı. Galatasaray'ın oyunundan övgüyle bahseden Dilmen, "Galatasaray potansiyeli yüksek takıma karşı iyi futbol oynadı. Onun için de çok değerli bir galibiyet elde etti. Galatasaray herhalde ligin yarısını kazanacaktır. Şampiyon da olabilir tabi, şampiyonluğa da oynayacaktır." dedi.
Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.
Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan, 2-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından son günlerinde formda ismi Taylan Antalyalı'ya Xavi övgüsü.