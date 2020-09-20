Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçındaki performansları sonrasında Cimbom'un stoper ikilisi Marcao ve Luyindama'yı övdü.
Türkiye'nin en iyi stoper ikilisinin Galatasaray'da olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler. Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar." dedi.
GALATASARAY GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ
Orta sahada oynayan Taylan Antalyalı için de konuşan yorumcu, "Taylan ağır işçi. Taylan beton attıracak adam. Diğerleri sıvayı yapacak. Galatasaray geçen seneye göre rakibe daha iyi basıyor ama 3 kişi basıyor. 5 basarsa, başka olur." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları maçta iyi oynayamadıklarını söyledi.
Rusya Spor Bakanı Matytsin, Türkiye ile karşılaşacakları milli maç için “Seyircili olması için gereken yapılacak” dedi.
Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Erzurumspor ile Sivasspor nefes kesen maçta buluştu, Konuk ekip geriden gelerek kazandı.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde son 2 sezonun şampiyonları Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.