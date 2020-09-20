Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısını yorumlayan eski hakem Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu katıldığı canlı yayında, 'Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar' diye konuştu.

Erman Toroğlu, Medipol Başakşehir - Galatasaray maçındaki performansları sonrasında Cimbom'un stoper ikilisi Marcao ve Luyindama'yı övdü.

Türkiye'nin en iyi stoper ikilisinin Galatasaray'da olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın arkadaki stoperleri iyi, ukalalık yapmazlarsa. Marcao çok gereksiz yerde, çok lüks işler yapıyor. Eğer yapmazlarsa çok açık vermezler. Luyindama ile Marcao, bence şu anda Türkiye'deki en iyi ikili. Anlaşan iki stoper, gittikçe de anlaşıyorlar." dedi.

GALATASARAY GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA İYİ

Orta sahada oynayan Taylan Antalyalı için de konuşan yorumcu, "Taylan ağır işçi. Taylan beton attıracak adam. Diğerleri sıvayı yapacak. Galatasaray geçen seneye göre rakibe daha iyi basıyor ama 3 kişi basıyor. 5 basarsa, başka olur." ifadelerini kullandı.