Abdullah Avcı'dan Arda Turan'a övgü: 'Sahadaki teknik direktör'

Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Arda Turan ile ilgili beIN Sports ekranlarında Abdullah Avcı'dan yorum geldi.
Avcı, Arda Turan'ın oyun zekasına dikkat çekerken, "Arda, Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımında önemli işler yaptı. Avrupa'nın en iyi hücum yapan takımında da oynadı. Oyunun iki yönünü de çok iyi biliyor. İnanılmaz bir oyun zekası ve tekniği var. Şu anda iyi gidiyor. Arda bugün yarım oynuyor denebilir ama bugün için sahada bir teknik direktör aklıdır." mesajını verdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız var. Taraftarımızın bunları iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz” dedi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Medipol Başakşehir maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 3'e çıkardı.
Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün son dakikada attığı golle 2-2 sona erdi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç, 2-0'lık Başakşehir galibiyeti ardından konuştu.
Abdullah Avcı, Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği maçta gösterdiği performansla parmak ısırtan Arda Turan için övgü dolu sözler kullandı.