Marcao'dan transfere açık kapı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcao, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Başakşehir karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Marcao, "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız" dedi.
"KENDİMİ İYİ HAZIRLADIM"
Kendi performansını da değerlendiren Marcao, "Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" şeklinde konuştu.
Transfer hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Marcao, "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" dedi.
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