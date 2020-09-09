Ryan Babel için hedef 2022!

Şu ana kadar Galatasaray’dan 4,5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Ryan Babel, ayrılığı düşünmüyor. Maaşında indirime gitmeye de sıcak bakmıyor. 33 yaşındaki futbolcu, başka bir takıma giderse senelik 2,5 milyon euro ücretinin garanti altına alınmasını talep ediyor. Kasımpaşa’nın Babel için 400 bin euro önerdiği iddia edilmişti. Bu durumda Babel, kalan 2,1 milyon euroyu Sarı-Kırmızılı ekibin vermesini bekleyecek. Finansal fair play kıskacındaki Galatasaray, Babel konusundaki sıkıntıyı çözemiyor.
AYRILMAYA HİÇ NİYETİ YOK
Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray’a imza attığı günün videolarını paylaştı. “2022” senesinin yanına da “konum” işareti koydu. Yani mukavelesi bitene kadar ayrılmayacağını ima etti. Şu ana kadar Babel için kulübe gelen bir teklif de bulunmuyor.
Hollandalı isim, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’lı paylaşımının altına ‘2022’ yazarken yanına da konum işareti koydu. Aynı zamanda “İstanbul” yazmayı da unutmadı. İşte yıldız futbolcunun o gönderisi:
HEDEF 2022!
Bu gönderiyi Instagram'da gör
@galatasaray 2022 �� @rbthebrand
Ryan Babel (@ryanbabel)'in paylaştığı bir gönderi ()
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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