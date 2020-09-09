Ryan Babel için hedef 2022!

AKŞAM

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu, sosyal medya hesabından 2022'ye kadar kalacağını ‘konum' işaretiyle ilan etti. İndirim taleplerini kabul etmeyen 33 yaşındaki yıldız, sorun oldu.

Şu ana kadar Galatasaray’dan 4,5 milyon euro alan ve önümüzdeki iki yılda 5 milyon euro daha kazanacak olan Ryan Babel, ayrılığı düşünmüyor. Maaşında indirime gitmeye de sıcak bakmıyor. 33 yaşındaki futbolcu, başka bir takıma giderse senelik 2,5 milyon euro ücretinin garanti altına alınmasını talep ediyor. Kasımpaşa’nın Babel için 400 bin euro önerdiği iddia edilmişti. Bu durumda Babel, kalan 2,1 milyon euroyu Sarı-Kırmızılı ekibin vermesini bekleyecek. Finansal fair play kıskacındaki Galatasaray, Babel konusundaki sıkıntıyı çözemiyor.

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AYRILMAYA HİÇ NİYETİ YOK

Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından Galatasaray’a imza attığı günün videolarını paylaştı. “2022” senesinin yanına da “konum” işareti koydu. Yani mukavelesi bitene kadar ayrılmayacağını ima etti. Şu ana kadar Babel için kulübe gelen bir teklif de bulunmuyor.

Hollandalı isim, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’lı paylaşımının altına ‘2022’ yazarken yanına da konum işareti koydu. Aynı zamanda “İstanbul” yazmayı da unutmadı. İşte yıldız futbolcunun o gönderisi:

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