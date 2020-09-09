Sarı-Kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde yeni transferler Emre Kılınç, Oğulcan, Arda ve Fatih Öztürk’e lisans çıktığını açıklamıştı. Dört futbolcunun ardından bu kez de Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’nin lisansı çıkartıldı. Böylece oynaması için hiçbir engel kalmadı.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
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