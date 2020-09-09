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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Celta Vigo onay verdi: Okay Yokuşlu Galatasaray'da

Celta Vigo onay verdi: Okay Yokuşlu Galatasaray'da

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AKŞAM

İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

Okay Yokuşlu ile ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncunun kulübü Celta Vigo’yu da ikna etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. İspanyol ekibinin yaklaşık 1,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi nedeniyle Galatasaray Yönetimi fiyat düşürmek için yoğun çaba harcamıştı. Ancak en sonunda taraflar 1 milyon euroda anlaşmaya vardı. Böylece orta alandaki büyük kriz de bir anlamda bitmiş oldu. Teknik heyet nefes aldı.

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ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ 

Marca’nın haberine göre; Okay’ın sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunacak. Bu rakamın 4 veya 5 milyon euro olması bekleniyor. 26 yaşındaki milli futbolcu, Trabzon’dan Celta Vigo’ya 6 milyon euroya transfer olmuştu. Okay’ın İspanyol ekibiyle 2023’e kadar mukavelesi bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon La Liga’da 26 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, sezonu 2 asistle tamamladı. Fatih Terim, Okay’ı daha önce de istemişti.

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FATİH TERİM BİZZAT KONUŞTU

Alınan bilgilere göre; Okay’ın ikna sürecinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcuyla bir görüşme yaptı. Bu konuşma sonrasında Okay da ikna oldu. Lemina ve Seri’nin ayrılığıyla birlikte orta alanda çıkan büyük kriz, Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala sona ermiş gibi duruyor. Tabii yeni transferlerin takıma uyum süreci biraz daha zor olacak. Çünkü salgın yüzünden lig takvimi birbirine girdi. Maçlar devam ederken oyuncular adapte olmaya çalışacak. 

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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

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