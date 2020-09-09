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aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Plan adamı Oghenekaro Etebo

Plan adamı Oghenekaro Etebo

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AKŞAM

Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.

Galatasaray, Stoke City’den Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo’yu Türkiye’ye getirmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta alandan rakip kaleye direkt olarak kat edebilecek futbolcuları seviyor. Bu sebeple Etebo, aranan kriterlere uygun. Fatih Terim’in transfere izin verme sebebi de Nijeryalı futbolcunun oyun stili oldu.

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Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.

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