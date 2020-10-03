Rıdvan Dilmen: 'Altay'ın kurtardığı penaltı tekrarlanmalıydı'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın Fatih Karagümrük karşısında kurtardığı penaltıda oyuncuların vuruş öncesinde ceza alanına girdiğini ve penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Dilmen yaptığı açıklamada, "Hakem Altay'a dua etmeli, bence penaltı öncesinde orta sahada faul var. Penaltıyı kurtardı ya, tekrarlanması lazım. İhlal var. Kaleci nizami, müthiş uzadı ama vurulduğu anda bakın, kaç tane Fenerbahçeli ceza alanının içinde. Topu kornere atan kim, ihlali yapan Fenerbahçeli oyuncu. Beşiktaş'ta Atiba bu yüzden kırmızı kart gördü. Kadıköy'e geleceksin, bir kırmızı yapıştıracaksın, bir penaltı daha vereceksin, bakacaksın faulü vermeyeceksin... Şimdi, gördüğünü ve düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mükemmel götürdüğü maçta bir pozisyon neleri götürüyor. VAR hakemi Serkan Tokat da ihlalde herhalde benden bu kadar dedi." ifadelerini kullandı.

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"KAÇ TANE FENERBAHÇELİ CEZA ALANI İÇİNDE"

Dilmen yaptığı açıklamada, "Hakem Altay'a dua etmeli, bence penaltı öncesinde orta sahada faul var. Penaltıyı kurtardı ya, tekrarlanması lazım. İhlal var. Kaleci nizami, müthiş uzadı ama vurulduğu anda bakın, kaç tane Fenerbahçeli ceza alanının içinde. Topu kornere atan kim, ihlali yapan Fenerbahçeli oyuncu. Beşiktaş'ta Atiba bu yüzden kırmızı kart gördü. Kadıköy'e geleceksin, bir kırmızı yapıştıracaksın, bir penaltı daha vereceksin, bakacaksın faulü vermeyeceksin... Şimdi, gördüğünü ve düşündüklerini yapmaya çalışıyorlar, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Mükemmel götürdüğü maçta bir pozisyon neleri götürüyor. VAR hakemi Serkan Tokat da ihlalde herhalde benden bu kadar dedi." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'NİN KUVVETLİ VE GENİŞ KADROSU VAR"

Geçen sene yapılan transferlerle bu sene yapılan transferleri karşılaştıran Erol Bulut'un yaptığı değişikliklere de değinen Dilmen, "Fenerbahçe'nin iyi başlaması, geniş kadrosuyla birlikte önemli. Fenerbahçe'nin gerçekten kuvvetli ve geniş bir kadrosu var. Futbol artık zor bir oyun. Koşman lazım, mücadele etmen lazım. Gustavo'da entrasan bir tempo var. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Ali Koç'un birebir yaptığı transfer. Geçen sene yapılan transferlerine ve bu sezon yapılan transferlerine bakarsak arada çok fark var. İlk maç hadi karambole döndü. Ondan sonra oyuncu değişiklikleri Fenerbahçe'yi oyundan düşürdü. Maç 2-2 de bitseydi, Erol hocaya farklı şeyler söylenebilirdi. Hem deplasmanda Galatasaray'a yenilmedi, hatta oturaklı oynadı, bugün de giden 2 puan cepte kaldı. Bu hatalar sonrasında iki maçtan 1 puanla çıkabilirdin, demoralize olurdun. Bu hatalardan 1 puan ile çıkabilirdin 2 maçta. Jimmy Durmaz oyuna girdi çok hazır olarak oynadı. Ndiaye de gelecek ama faydalı olur mu, olur. Ama Trabzonspor, Galatasaray gibi değil de sahalarda çok az kalır. Çok kırmızı kart görür gibime geliyor." ifadelerini kullandı.

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"VALENCIA VE THIAM DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Fenerbahçe'nin orta alanı hakkında yorumlar yapan Rıdvan Dilmen, Valencia ile Thiam'ın performansı hakkında da çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kuvvetli ve geniş bir kadrosu var. Thiam faydalı olur ama ilk 11 mi oynar bilemiyorum. Ozan Tufan çok etkili olmuyor gözükebilir ama takım savunmasında çok faydası var. Klasik forvet arkası; Alex, Talisca değil ama daha etkili olması gerekir. Düşündürücü olan Valencia ve Thiam. Hep "acaba"ları var. İleride bir programı Valencia üzerinden yapabiliriz, Thiam'ı da golleri üzerinden konuşabiliriz ileride ama oyunları üzerinden olmaz. Vedat Muriqi şu maçı görünce, 'Ben keşke bu takımda olsaydım' diyordur, ceza alanına 40 tane top geldi." şeklinde konuştu.



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