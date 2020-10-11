Moskova'da galibiyeti kaçırdık: 1-1

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UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takım, 3. hafta karşılaşmasında Moskova'da Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında vasat bir performans sergileyen Milliler, 28. dakikada Miranchuk'un golüne engel olamadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle ipleri eline alan Ay-Yıldızlılar, 62. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle beraberliği buldu. Golün ardından net fırsatları harcayan ekibimiz galibiyet golünü bir türlü atamadığı ve maç 1-1 sona erdi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki üçüncü maçında maçında deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci beraberliğini elde etti.

Rusya'yı öne geçiren gol 28. dakikada Anton Miranchuk'un ayağından geldi. Milliler, 62. dakikada Kenan Karaman'la yanıt verdi.



Bu sonuçla A Milli Takım puanını 2'ye yükseltti ve üçüncü sırada yer aldı. Rusya ise 7 puan ile liderliğini sürdürdü.

Gruptaki diğer maçta ise Macaristan deplasmanda, Sırbistan'ı 1-0 yendi ve puanını 6'ye yükselterek ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 1 puan ile son sırada kaldı.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

B LİGİ 3. GRUP'TA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 3 2 1 0 7 4 +3 7 Macaristan 3 2 0 1 4 3 +1 6 Türkiye 3 0 2 1 1 2 -1 2 Sırbistan 3 0 1 2 1 4 -3 1

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ÜÇÜNCÜ MAÇTA İLK GOL GELDİ



A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Grupta oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk golünü Rusya deplasmanında attı. Milli takımın gruptaki ilk golünü Kenan Karaman mücadelenin ikinci yarısında atmayı başardı.

Kenan Karaman, geçtiğimiz hafta içinde Almanya ile deplasmanda oynanan özel maçta da milli takıma beraberliği getiren golü uzatma bölümünde atmayı başarmıştı.

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CENGİZ GİRDİ, OYUN DEĞİŞTİ



Rusya deplasmanında ilk yarıda çok etkisiz bir görüntü sergileyen A Milli Takım, ikinci yarıda Cengiz Ünder'in oyuna girmesiyle bambaşka bir oyun ortaya koydu.

İkinci yarının başında Efecan Karaca'nın yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in katkısıyla üst üste pozisyonlara giren ay-yıldızlı ekip, yakaladığı net fırsatları kullanamadı.

A Milli Takım'ın, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder ile iki şutu da direkten döndü.

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OZAN KABAK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Ay-yıldızı ekibin Rusya ile deplasmanda oynadığı maçta sarı kart gören Ozan Kabak cezalı duruma düştü.

Ozan, milli takımın sahasında Sırbistan ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE 7 DEĞİŞİKLİK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya deplasmanda konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Almanya hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç ve Enes Ünal yerine Rusya karşısında Ozan Kabak, Zeki Çelik, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz ilk 11'de forma giydi.

Milli takımda, Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'de, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Orkun Kökçü ve Ahmed Kutucu ise maç kadrosuna alınmadı.

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Karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral (sol üstte) ve Mahmut Tekdemir (sağ üstte) bir pozisyonun ardından tartıştı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI STATTA İZLEDİ

Moskova'daki VTB Arena'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol üst 2) Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar (üstte solda) ve TFF Başkanı Nihat Özdemir (sağ üst 2) de seyretti.

TRİBÜNLERE TARAFTARLAR ALINDI

Moskova'da oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi.

Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

4. dakikada Rusya gole yaklaştı. Sol kanattan Miranchuk'un kullandığı kornerde, Dzyuba altı pas önünde boş pozisyonda kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada kaleci Mert Günok'un hatalı pasını Rus oyuncular kaptı. Miranchuk, bekletmeden ceza yayı önündeki Dzyuba'ya pasını attı. Dzyuba da ceza sahası içinde boş pozisyondaki Kuzyaev'e topu gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Rusya öne geçti. Orta sahadan süratle ilerleyen Zobnin, ceza sahasına yerden pasını attı. Dzyuba'nın bıraktığı topa Miranchuk gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Umut Meraş'ın sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasındaki Burak Yılmaz topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Shunin'in ellerinde kaldı.

Maçın ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

51. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

55. dakikada ay-yıldızlı gelişen atağında Cengiz Ünder'den aldığı pasla Rusya ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu dönerek şutunu çekti. Direk dibine giden topu, kaleci Shunin son anda uzanarak kornere çeldi.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı frikikte, Merih Demiral auta çıkmadan topu altı pas içine çevirdi. Boş pozisyondaki Kenan Karaman rahat bir şekilde topu filelere yolladı: 1-1.

66. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'ndan, Rusya ceza yayı önünde pası alan Cengiz Ünder, sol ayak içiyle çok sert vurdu. Kaleci Shunin, köşeye giden topu uzandı ve kornere gönderdi.

75. dakikada Rusya'nın sol kanattan gelişen atağında Zhirkov'un ön direğe gönderdiği topa Mostovoy ayak koydu, kaleci Mert Günok'tan dönen top altı pas önündeki Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda da Mert Günok gole izin vermedi.

78. dakikada milli takım çok etkili geldi. Rusya ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

86. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsatı kullanamadı. Burak Yılmaz ile duvar pası yapan ve Rusya ceza sahasına giren Zeki Çelik, kaleci Shunin ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden sert şutu, üstten dışarıya çıktı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk (Dk. 70 Gazinski), Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin)), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan Karaca (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)

Goller: Dk. 28 Miranchuk (Rusya), Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mahmut Tekdemir, Dk. 49 Cengiz Ünder, Dk. 74 Ozan Kabak, Dk. 84 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 40 Semenov (Rusya)

UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasına 10 maçla devam edildi

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