Stanislav Çerçesov: Türkler artık takım olarak da güçlü

Rus Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
Maçın izleyicilerin hoşuna gittiğini belirten Çerçesov, “Her iki takım da maça kazanmak için çıktı ve doğal olarak berabere kaldı.” dedi.
Maçın ikinci yarısında Türkiye’nin daha güçlü oynadığına dikkati çeken Çerçesov, “Türkiye, eylüldeki maçlara göre daha iyi oynadı. Çünkü Türkiye’de ve Türk oyuncuların oynadığı Avrupa ülkelerinde şampiyonluk maçları başladı. Almanya ile yaptıkları maç da tahminlerimi doğruladı. Türkler bireysel olarak güçlüydü ama şimdi takım olarak da güçlüler.” ifadelerini kullandı.
A Milli Takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta, ikinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratan Cengiz Ünder, mücadeleyi değerlendirdi.
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