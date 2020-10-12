Stanislav Çerçesov: Türkler artık takım olarak da güçlü

AA, DHA

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, 1-1 biten Türkiye maçının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çerçesov, Türkiye'ye karşı 90 dakika baskı yapmanın mümkün olmadığını, Almanya'nın bile 90 dakika baskı yapamadığını ve Türkiye'nin mücadelenin ikinci yarısında daha güçlü olan taraf olduğunu ifade etti.

Rus Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

Maçın izleyicilerin hoşuna gittiğini belirten Çerçesov, “Her iki takım da maça kazanmak için çıktı ve doğal olarak berabere kaldı.” dedi.

Maçın ikinci yarısında Türkiye’nin daha güçlü oynadığına dikkati çeken Çerçesov, “Türkiye, eylüldeki maçlara göre daha iyi oynadı. Çünkü Türkiye’de ve Türk oyuncuların oynadığı Avrupa ülkelerinde şampiyonluk maçları başladı. Almanya ile yaptıkları maç da tahminlerimi doğruladı. Türkler bireysel olarak güçlüydü ama şimdi takım olarak da güçlüler.” ifadelerini kullandı.

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