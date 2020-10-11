Hakan Çalhanoğlu: Cengiz'in girmesiyle etkili olduk

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, 1-1 sona eren Rusya maçının ardından konuştu.
Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Çalhanoğlu, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik, oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.
A Milli Takımımızın Rusya ile 1-1 berabere kaldığı maçta, ikinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratan Cengiz Ünder, mücadeleyi değerlendirdi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan ancak İstanbul'da kalan İrfan Can Kahveci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle aynı ortamda bulunduğundan dolayı ay-yıldızlı ekibe katılmadığını açıkladı.
Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Rusya'yla 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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