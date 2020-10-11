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aksam.com.tr
  • 11 Ekim 2020 Pazar 23:58
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Hakan Çalhanoğlu: Cengiz'in girmesiyle etkili olduk

Hakan Çalhanoğlu: Cengiz'in girmesiyle etkili olduk

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Milli Takım'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, Rusya'yla 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, 1-1 sona eren Rusya maçının ardından konuştu.

Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Çalhanoğlu, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik, oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.

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